Elazığspor'da Erkan Sözeri etkisi

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde adeta küllerinden doğan Elazığspor, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle play-off potasına yerleşti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 32. Haftası'nda Seza Çimento Elazığspor, Beykoz Anadolu'yu 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Elazığspor'da göreve geldiği ilk günden itibaren hem şehre hem de takıma bambaşka bir hava katan tecrübeli hoca, kulübede olduğu 6 maç sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve Elazığspor'u play-off potasına taşıdı.

Bordo-Beyazlı ekip haftasonu 33. hafta maçında Bucaspor 1928 ile deplasmanda karşılaşacak. - ELAZIĞ

