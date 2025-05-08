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Elazığspor'dan Taraftarlara Bayrak Kampanyası

Elazığspor'dan Taraftarlara Bayrak Kampanyası
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Çimentaş Elazığspor, 2. Lig Kırmızı Grupta Play-Off maçlarına katılacak ve taraftarlarını bayrak asmaya davet etti. Kulüp, Elazığlıları bordo beyaz renklerle şehri süslemeye çağırdı.

Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 3. turdan dahil olacağı Play-Off maçları için Elazığlıları bayrak kampanyasına davet etti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta normal sezonu 2. olarak tamamlayan ve 3. turdan itibaren Play-Off maçlarına çıkacak olan Çimentaş Elazığspor, taraftarlarını bayrak kampanyasına davet etti. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Evimize, işyerimize, sokağımıza Elazığspor bayrağımızı asıyoruz! Şampiyonluk yolunda Elazığspor'umuza desteğimizi göstermek için hep birlikte harekete geçiyoruz. Bordo beyaz bayraklarımızla şehrimizi renklendiriyor, Elazığ'ın her köşesini Elazığspor'un renklerine boyuyoruz. Haydi Elazığ, bordo beyaza bürünme zamanı" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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