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Elazığspor'dan Mourinho'ya Esprili Cevap

Elazığspor'dan Mourinho'ya Esprili Cevap
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçı sırasında laptop açma görüntüsü, Elazığspor'un esprili paylaşımına ilham verdi. 'Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile' mesajıyla bordo-beyazlı ekip, Mourinho'nun laptop görüntüsünü kullanarak kendi takım 11'ini yerleştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki laptop açma görüntüsüyle alakalı Elazığspor da esprili bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Antalyaspor maçında kameranın önüne laptop açması geniş yankı uyandırdı. Elazığspor Kulübü de bu ilginç enstantaneyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı. 'Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile' yazılı paylaşımında bordo-beyazlı ekip, laptop görseline takım 11'ini yerleştirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Antalyaspor Fenerbahçe Elazığspor Magazin Futbol Spor

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