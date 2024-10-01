Elazığspor'dan Mourinho'ya Esprili Cevap
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçı sırasında laptop açma görüntüsü, Elazığspor'un esprili paylaşımına ilham verdi. 'Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile' mesajıyla bordo-beyazlı ekip, Mourinho'nun laptop görüntüsünü kullanarak kendi takım 11'ini yerleştirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki laptop açma görüntüsüyle alakalı Elazığspor da esprili bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Antalyaspor maçında kameranın önüne laptop açması geniş yankı uyandırdı. Elazığspor Kulübü de bu ilginç enstantaneyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı. 'Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile' yazılı paylaşımında bordo-beyazlı ekip, laptop görseline takım 11'ini yerleştirdi. - ELAZIĞ