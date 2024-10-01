Elazığspor'dan Mourinho'ya Esprili Cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki laptop açma görüntüsüyle alakalı Elazığspor da esprili bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Antalyaspor maçında kameranın önüne laptop açması geniş yankı uyandırdı. Elazığspor Kulübü de bu ilginç enstantaneyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı. 'Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile' yazılı paylaşımında bordo-beyazlı ekip, laptop görseline takım 11'ini yerleştirdi. - ELAZIĞ