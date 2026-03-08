Haberler

Elazığspor'dan kadın taraftarlara jest

Elazığspor'dan kadın taraftarlara jest
Güncelleme:
Elazığspor, Muğlaspor ile oynayacağı maçta 17 yaş altı taraftarların yanı sıra kadın taraftarlar için de ücretsiz bilet uygulamasını genişletti. Biletler Sürsürü kale arkası turnikelerden temin edilebilecek.

Elazığspor, Şanlıurfaspor maçıyla başlattığı ücretsiz maç uygulamasını Muğlaspor maçında daha da genişletti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. Haftası'nda çarşamba günü Muğlaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Seza Çimento Elazığspor'da Şanlıurfaspor maçında başlatılan ücretsiz maç bileti uygulaması bu maçta da uygulanacak. 17 yaş altı taraftarlara ücretsiz olan maç biletlerinin kapsamına kadın taraftarlar da eklendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın taraftarlarına jest yapan bordo-beyazlı kulüp, maç biletlerini ücretsiz yaptı.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada maç biletlerinin Sürsürü kale arkası turnikelerden temin edileceğini bildirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
