Elazığspor'dan davul klarnet eşliğinde kutlama

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 38. haftasında konuk ettiği 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup eden ve 69 puanla 3. sıradan play-off'a katılmayı garantileyen Seza Çimento Elazığspor'da yüzler gülüyor. Bordo-beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcular maç sonu soyunma odasına getirilen davul-klarnet eşliğinde oyunlar oynadı ve "Vallahi olacak billahi olacak Elazığ bu sene şampiyon olacak" tezahüratı yaptı. - ELAZIĞ

