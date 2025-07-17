Elazığspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Elazığspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seza Çimento Elazığspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına kendi tesislerinde başladı. Teknik Direktör Fırat Gül, takımın fiziksel ve taktiksel olarak hazır hale gelmek için yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirtti.

Elazığspor'da yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı Elazığ'da başladı.

Seza Çimento Elazığspor'da yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı Elazığ'da başladı. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi 2. Etap kamp çalışmalarına kendi tesislerinde başlayan Seza Çimento Elazığspor'da Teknik Direktör Fırat Gül antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İlk etap kampının verimli geçtiğini dile getiren Teknik Direktör Gül, "Özellikle fiziksel olarak işe yoğunlaştık. Oynadığımız oyuna yönelik antrenmanlar yaptık, yeni gelen oyuncularımın adaptasyonunu sağlamaya çalıştık. Şu an iyi bir yolda gidiyoruz. Takımın birliği ve bütünlüğü sevindirici durumda çünkü başarılı olmak, şampiyon olmak için antrenman yapmak, iyi futbolcu olmak yetmiyor aynı zamanda güçlü bir oyun planı ve birlikte hareket eden oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Bu yolda ilerliyoruz inşallah" dedi.

Yeni gelecek olan transferlerle ikinci etapta ve üçüncü etapta bütünlüğünü sağlamış bir takım olarak lige yayılmak istediklerini kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Şu an tek amacımız bu. Bu ana kadar gelen süreçte de iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Oyuncularımız efor anlamında efor sarf ediyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de üstüne koyarak devam ettireceğiz. Şimdi ikinci etapta tabii işin biraz daha taktiksel tarafıyla ilgileneceğiz, biraz daha oraya yoğunluk vereceğiz. Tabii bunun yanı sıra fiziksel çalışmalarımız devam edecek. Ancak ayın 27'sinde Erzurum kampımız var. İki etap şeklinde yapacağız Erzurum'u; 9-9 şeklinde, arada bir iki günlük boşluğumuz olacak. Orada hazırlık maçlarıyla inşallah lige hazır hale geleceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini yarın saat 11.00'de verecek

600 bin kişinin gözü bu haberde! Son zam teklifi için tarih verildi
Erdoğan'dan Kabine sonrası 'Suriye' mesajı

Erdoğan, Netanyahu'yu açık açık uyardı: Asla rıza göstermeyiz
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler

LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası sert sözler
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız

İsrail'in Suriye'ye saldırısı sonrası MSB'den çok konuşulacak çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık

Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.