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Elazığspor'da Transfer Dönemi Hareketli Geçti

Elazığspor'da Transfer Dönemi Hareketli Geçti
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Elazığspor, 2. transfer döneminde 5 yeni oyuncu transfer ederken, 7 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Takım, şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

Sona eren 2. transfer ve tescil dönemini Elazığspor adına oldukça hareketli geçirdi. Takımdan 7 oyuncu ayrılırken 5 yeni oyuncu katıldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Çimentaş Elazığspor, ara transfer döneminde 5 takviye yaparken, 7 isimle de yollarını ayırdı. Bordo-beyazlılar ara dönemde Samsunspor'dan kaleci Muammer Yıldırım, Iğdır FK'dan forvet Halil İbrahim Sönmez, Yeni Mersin İdman Yurdu'ndan sol bek Ömer Çakı, Şanlıurfaspor'dan ön libero Muhammed Gönülaçar ve Vanspor FK'dan santrafor Fuat Bavuk'la resmi sözleşme imzalarken, İsmet Yumakoğulları, Denizhan Akkuş, Cihan Canpolat, Burhan Arman, Eren Türkkal, Muhammet Arslantaş ve Melih İnan ile de yollar ayrıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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