Elazığspor'da Teknik Direktör Fırat Gül ile Yollar Ayrıldı
Elazığspor, Batman Petrolspor'a 2-1 yenildikten sonra teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı. Kulübün yaptığı açıklamada Gül ve ekibine teşekkür edildi.

Elazığspor'da alınan Batman Petrolspor yenilgisi sonrası teknik direktör Fırat Gül'le yollar ayrıldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında konuk ettiği Batman Petrolspor'a 2-1 yenilen ve rakibiyle aradaki farkın açılmasına engel olamayan Elazığspor'da Teknik Direktör Fırat Gül'le yollar ayrıldı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Fırat Gül ve ekibi ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
