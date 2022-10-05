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Elazığspor'da sakat futbolcuların son durumu

Spor Haberleri

Elazığspor'da sakat futbolcuların son durumu

TFF 3. Lig 1. Grup 6. haftasında deplasmanda 52 Orduspor FK ile karşılaşacak olan ES Elazığspor'da kaleci Hakan Canbazoğlu sevinci yaşanıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup 6. haftasında deplasmanda 52 Orduspor FK ile karşılaşacak olan ES Elazığspor'da kaleci Hakan Canbazoğlu sevinci yaşanıyor.

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 6. haftasında deplasmanda 52 Orduspor FK ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarına devam eden bordo-beyazlı ekipte kaleci Hakan Canbazoğlu'nun durumu teknik heyetin yüzünü güldürdü. Çatalcaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak ikinci yarıda oyuna devam edemeyen tecrübeli kalecinin ayağında oluşan ödemin giderildiği ve takımla antrenmanlara çıktığı bildirildi. Teknik Direktör Ramazan Çelik'in şans tanıması halinde 52 Orduspor FK maçında kalede olacağı öğrenildi. Yine kasık ağrıları devam eden İzzet Topatar ile Recep Yurdakul'un da tedavilerine devam edildiği ve 6. hafta maçında forma giyebilecekleri öğrenildi.

Ağrı 1970 Spor maçında ayağını burkan, Çatalcaspor maçında sahada olamayan kaptan Yiğitcan Erdoğan'ın, 52 Orduspor maçında da forma giyemeyeceği Elazığspor sağlık heyetince bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hakan Canbazoğlu Elazığspor Orduspor Spor Haberler

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