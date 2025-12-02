Haberler

Elazığspor'dan Mustafa Sarıgül'e veda

Güncelleme:
Elazığspor, teknik direktör Mustafa Sarıgül ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüp, Sarıgül'e emekleri için teşekkür etti.

Elazığspor'da Mustafa Sarıgül'le yolların ayrılması resmiyet kazandı ve kulüp tarafından bir teşekkür mesajı yayımlandı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor'da Mustafa Sarıgül dönemi resmen sona erdi. Kulüp tarafından yayımlanan paylaşımla tecrübeli teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Sarıgül ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
