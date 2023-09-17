Elazığspor'da genç oyuncularla sözleşme imzalandı

Elazığspor, 1. Transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği genç oyuncularla resmi sözleşme imzaladı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan takım, Eren Türkkal, Mert Altınöz, Hozan Harman, Murat Torun, Hüseyin Turunç ve Mehmet Ablay ile 1'er yıllık anlaşma sağladı.