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Elazığspor'un Afyon Kampı Sona Erdi

Elazığspor'un Afyon Kampı Sona Erdi
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Elazığspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 Temmuz'da Elazığ'da başladığı çalışmaların ardından 27 Temmuz'da Afyon'da başlayan kampını 21 Ağustos'ta tamamladı ve izne ayrıldı. Teknik heyet ve futbolcular, pazartesi günü Elazığ'da yeniden bir araya gelecek.

Elazığspor'da 27 Temmuz'da Afyon'da başlayan kamp sona erdi.

Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları 15 Temmuz'da Elazığ'da başladı. 10 günlük mesainin ardından Afyon'a giden Bordo-Beyazlılar, 27 Temmuz'da ikinci etap hazırlıklarına başladı. 2. ve 3. etap kamp çalışmalarını burada gerçekleştiren Elazığ ekibi, 21 Ağustos itibariyle hazırlıklarını tamamladı ve izne ayrıldı. Bordo-Beyazlı teknik heyet ve futbolcular pazartesi günü itibariyle Elazığ'da çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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