Elazığspor'un Afyon Kampı Sona Erdi

Elazığspor'da 27 Temmuz'da Afyon'da başlayan kamp sona erdi.

Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları 15 Temmuz'da Elazığ'da başladı. 10 günlük mesainin ardından Afyon'a giden Bordo-Beyazlılar, 27 Temmuz'da ikinci etap hazırlıklarına başladı. 2. ve 3. etap kamp çalışmalarını burada gerçekleştiren Elazığ ekibi, 21 Ağustos itibariyle hazırlıklarını tamamladı ve izne ayrıldı. Bordo-Beyazlı teknik heyet ve futbolcular pazartesi günü itibariyle Elazığ'da çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı