Elazığspor-Batman Petrolspor Maçında Çıkan Olaylarda 28 Şahsa Adli İşlem Yapıldı

Elazığspor- Batman Petrolspor maçında çıkan olaylarda "sporda şiddet" olaylarına karıştığı tespit edilen 28 şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 4. Haftası'nda Elazığ'da oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Elazığspor - Batman Petrolspor maçı sonrası çıkan olaylardan sonra Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ekiplerce kaydedilen görüntülerin incelenmesi sonucunda, 3Gen Holding Elazığ Spor taraftar grubu içerisinde 7 şahsın, TPAO Batman Petrol Spor AŞ taraftar grubu içerisinde ise 21 şahsın, sporda şiddet olaylarına karıştığı tespit edildi. Şahıslar hakkında "6222 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ