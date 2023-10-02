Elazığspor - Batman Petrol Spor maçında statta hasar oluştu

Elazığ'da TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 3 Gen Holding Elazığspor ile TPAO Batman Petrol Spor A.Ş arasında dün oynanan maç sırasında ve sonrasında çıkan olaylarda statta oluşan hasarın tespiti için çalışma yapıldı.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve 0-0 sonuçlanan maç esnasında ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili maçın gözlemcisi tarafından rapor hazırlandı.

Statta yapılan kontrollerde, misafir takımın yer aldığı tribünlerdeki çok sayıda koltuğun kırıldığı, lavabo ve tuvaletlerde de hasar oluştuğu tespit edildi.

Stadyumda oluşan hasara ilişkin gözlemcinin hazırladığı tutanağın Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletildiği öğrenildi.