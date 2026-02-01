Haberler

TFF 2. Lig: Elazığspor: 2 Altınordu: 0


TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında Elazığspor, evinde Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Halil İbrahim ve Enes'ten geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftası'nda Elazığspor, evinde Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Berat Can Taşkesen, Ersin Erbay, Alp Osman Karaosmanoğlu

Elazığspor: Furkan Köse, Sakıb Aytaç, Ercan Coşkun, Hakan Yavuz, Sertaç Çam (Enes dk. 66), Ali Altınöz, Maksut Taşkıran (Ömer dk. 46), Mehmet Yılmaz, Çağlayan Menderes (Erkan dk. 46), Halil İbrahim Sönmez (Süleyman dk. 76), Fuat Bavuk (Samed Ali dk. 76)

Altınordu: Efe Kaan Yıldız, İsmail Güven, Berat Kalkan (Eren dk. 46), Ege Arslan (Sercan dk. 58), Yılmaz Özeren, Kerim Avcı (Furkan Emin dk. 81), Sadi Karaduman, Ali Ceylan, Alperen Bekli (Tugay dk. 71), Bilal Demiral, Burak Gültekin (Keni Var dk. 71)

Goller: Halil İbrahim (dk. 46), Enes (dk. 72) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Sakıb, Fuat (Elazığspor), Ali Ceylan, İsmail, Bilal (Altınordu) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
