Elazığspor'a ünlü isimlerden destek

Elazığspor'un şampiyonluk yolculuğuna ünlü isimler destek vermeye devam ediyor.

Elazığspor, TFF 2. Lig Play-Off maçları öncesi ünlü isimler tarafından destek yağmuruna tutuluyor. Bu isimlere son olarak Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı, Adanalı dizinin Yavuz komiseri Oktay Kaynarca da dahil oldu. Sosyal medya hesabından Elazığspor'un paylaşımını 1.8 milyon takipçisine ulaştıran Kaynarca, "Elazığspor'a 2. Lig yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ