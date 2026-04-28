Adana 01 FK ile deplasmanda oynanacak olan play-off 1. tur ilk maçı için Elazığspor, Adana'ya gitti.

Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur ilk maçında perşembe günü Adana 01 FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor, 21 futbolcuyla Adana'ya gitti. Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin 21 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları devam eden Fuat Bavuk ile Çağlayan Menderes yer almadı.

Maç kadrosunda; Furkan Köse, Hakan Canbazoğlu, Yusuf Ayaz, Mehmet Yılmaz, Haluk Mustafa Tan, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Sakıb Aytaç, Muhammet Berat Sağlam, Mikail Koçak, Hakan Yavuz, Burak Altıparmak, Ali Altınöz, Maksut Taşkıran, Erkan Eyibil, Samed Ali Kaya, Halil İbrahim Sönmez, Sertaç Çam, Ömer Çakı, Enes Soy, Kerem Şenyüz yer aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı