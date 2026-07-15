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Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Elazığspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde ilk antrenmanla başladı. Futbolcuların istekli ve hırslı olduğu gözlemlendi.

Elazığspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen ilk antrenmanla resmen başladı.

Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde, Ömer Faruk Tokgöz Elazığspor Tesisleri'nde saat 19.00'da başlayan antrenmanda futbolcular, yeni sezon öncesi ilk kez sahaya indi. Teknik heyetin gözetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk çalışmasında futbolcuların istekli ve hırslı görüntüleri dikkat çekti.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde sürdürecek olan bordo-beyazlı ekip, hazırlık programı doğrultusunda çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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