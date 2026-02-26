Haberler

Elazığspor'dan 17 Yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet
Elazığspor, Şanlıurfaspor ile oynanacak maç için 17 yaş altı öğrenciler için kale arkası tribün biletlerini ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı. Gençlerin stadyumda yerini alması bekleniyor.

Elazığspor, haftasonu oynanacak olan Şanlıurfaspor maçı için ücretsiz bilet kararı aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. Haftası'nda Şanlıurfaspor'u konuk edecek olan Elazığspor'da yönetim kurulu kararıyla kale arkası tribün biletleri 17 yaş altı öğrencilere ücretsiz yapıldı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Haydi gençler, yeriniz hazır. Güney Kale Arkası (Sürsürü Kale Arkası) Tribünü, 17 yaş ve altındaki öğrenciler için ücretsizdir. Öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını stadyum girişindeki görevlilere göstererek davetiyelerini ücretsiz alıp maça giriş yapabileceklerdir" denildi. - ELAZIĞ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

