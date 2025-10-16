Haberler

Elazığlı Sporcular Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Elazığlı Sporcular Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden iki sporcu, 25-26 Ekim'de Romanya'da düzenlenecek Uluslararası Drakula Taekwondo Turnuvası'nda milli takım adına mücadele edecek.

Elazığlı sporcular Uluslararası Drakula Taekwondo Turnuvası'nda milli takım adına Türkiye'yi temsil edecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Bedirhan Kaya ve Direnç Kip, 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek olan Uluslararası Drakula Taekwondo Turnuvası'nda milli takım adına ülkeyi temsil edecek. Milli forma altında Türkiye'yi temsil edecek olan genç sporcular, antrenörleri Özcan Kaya ve Engin Pamuk eşliğinde Elazığ'da yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcuların bu önemli uluslararası organizasyonda gösterdiği azim ve kararlılıktan gurur duyduğunu belirterek, "Sporcularımıza ve antrenörlerimize ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tam. Elazığ'ın spor alanındaki başarı grafiği her geçen gün yükseliyor" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
