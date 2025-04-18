Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Elazığlı Sporcular U16 Hentbol Milli Takım Kampına Davet Edildi

Elazığlı Sporcular U16 Hentbol Milli Takım Kampına Davet Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Gençlik Spor Kulübü'nden üç sporcu, 21-25 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak U16 Hentbol Milli Takım kampına davet edildi. Hüseyin Ercan, Taha Çelik ve Emre Kara, Elazığ'ı temsil edecek.

Elazığlı sporcular, U16 Hentbol Milli Takım kampına davet edildi.

Elazığlı sporcular, milli gururu bir kez daha yaşattı. 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan U16 Hentbol Milli Takım kampına, Elazığ Gençlik Spor Kulübü'nden üç başarılı sporcu davet edildi. Milli takım yetkililerinin dikkatini çeken Hüseyin Ercan, Taha Çelik ve Emre Kara, bu önemli organizasyonda Elazığ'ı temsil edecek. Genç hentbolculara, kulübün deneyimli antrenörlerinden Engin Doğan eşlik ederken, teknik ekipte yer almak üzere Yunus Altuner'in de kampa katılması planlanıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz adına gurur verici bir gelişme. Genç sporcularımızın milli takıma davet edilmesi, altyapıya verilen önemin ve antrenörlerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Özellikle hentbol branşında yıllardır süren istikrarlı çalışmalarımız, hem kız hem erkek takımlarımızla 2. Lig'de elde ettiğimiz tecrübe ve başarılarla taçlanmaktadır. Bu doğrultuda, sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.