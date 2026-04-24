Elazığlı sporcu yüzmede Türkiye şampiyonu oldu

Okullararası Yüzme Branşı Türkiye Şampiyonası'nda Alp Eren Güler, 50 metre suüstü müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu.

Gaziantep'te düzenlenen Okullararası Yüzme Branşı Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcusu Alp Eren Güler, 50 metre suüstü müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada sergilediği performansla birinciliği elde eden Güler, önemli bir başarıya imza attı.

Elazığ İl Özel İdaresi ile Spor Kulübü yöneticileri, Türkiye şampiyonu olan Alp Eren Güler'i ve antrenör Oğuzhan Gündoğdu'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ELAZIĞ

