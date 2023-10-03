Elazığlı sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu

Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 1. Ayak Turnuvası'na katılarak Elazığ'ı temsil eden sporcu Mahmut Demir Türkiye 3'üncüsü oldu.

Ankara'da 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 1. Ayak Turnuvası, Türkiye geneli sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Genç erkekler ve büyük erkekler kategorisinde turnuvaya katılan Elazığlı sporcu Mahmut Demir Türkiye 3'üncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 1. Ayak Turnuvası'nda ilimizi temsil etmek üzere Ankara'ya giden sporcumuz Mahmut Demir Türkiye 3'üncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ