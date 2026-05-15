Elazığlı polis memuruna antrenöre milli görev

Elazığ'da polis memuru olarak görev yapan ve aynı zamanda Gakgo Spor Kulübü'nde antrenörlük kariyerini sürdüren Turgut Gürgöze, Karate Milli Takımı'ndan milli davet aldı. Gürgöze, 28-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Milli Takım Teknik Kadrosu içerisinde görev alacak. Gakgo Spor Kulübü çatısı altında çocuklara yönelik yürüttüğü spor faaliyetleri ve Anadolu Yıldızlar Ligi'ndeki başarılarıyla dikkat çeken Gürgöze, son olarak Sakarya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Finalleri'nden Elazığ'a 18 madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Kulüp düzeyinde sergilenen bu istikrarlı grafik, milli rakım yöneticilerinin dikkatini çekerek teknik kadro davetini beraberinde getirdi.

Milli takım bünyesinde görev alacak olmaktan ötürü gurur duyduğunu belirten Turgut Gürgöze, şampiyona süresince teknik kadroda üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirerek hem mesleğini hem de Elazığ'ı başarıyla temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı