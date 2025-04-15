Elazığlı Okçular, Bölge Elemelerinde Başarı Elde Etti

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı resmi faaliyet programı kapsamında, 12-13 Nisan tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen 2025 Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge Elemelerinde Elazığlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Elazığ'ı temsilen yarışmalara katılan 18 sporcudan 9'u, gösterdikleri üstün performansla Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonasına doğrudan katılmaya hak kazandı. El-Aziz Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcularından Buğlem Sare Deveci 12-13 yaş kızlar kategorisinde bölge 1.'si, Hatice Sare Tunç 8-9 yaş kızlar kategorisinde bölge 2.'si, Elif Hira Tunç 10-11 yaş kızlar kategorisinde bölge 4.'sü, Ahmet Metin Ayıkpehlivan 10-11 yaş erkekler kategorisinde bölge 4.'sü ve Rümeysa Kaya genç kızlar kategorisinde bölge 4.'sü oldu.

Harput Belek Gazi Spor Kulübü sporcularının dereceleri ise şu şekilde:

"Murat Gündoğdu büyük erkekler kategorisinde bölge 1.'si, Seher Betül Toklu yıldız kızlar kategorisinde bölge 3.'sü, Emir Salih Akyar 8-9 yaş erkekler kategorisinde bölge 3.'sü, Erva Rümeysa Toklu 8-9 yaş kızlar kategorisinde bölge 3.'sü."

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak geleneksel Türk okçuluğu gibi kültürel değerlerimizi yaşatan ve başarılarıyla ilimizi gururlandıran sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve katkı sunan ailelerini gönülden kutluyoruz. Türkiye Şampiyonasında sporcularımızın Elazığ'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyor başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ