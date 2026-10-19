Elazığlı antrenör ve sporcular, Aksaray'daki U15 Milli Takım Kampı'na davet edildi

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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Engin Doğan ile sporcular Yağmur Beren Kılınç ve Ecrin Akbulut, U15 Milli Takım Kampı'na davet edildi.

19-23 Ekim tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilecek U15 Milli Takım Kampı'nda Elazığ'ı, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü ve sporcuları temsil edecek. Doğukent Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Engin Doğan, kampta antrenör olarak görev alacak. Kulübün sporcuları Yağmur Beren Kılınç ve Ecrin Akbulut ise sporcu olarak kamp çalışmalarına katılacak.

Elazığlı antrenör ve sporcuların milli takım kampında yer alması, kentte yürütülen altyapı çalışmalarının ve sporcuların gelişimine yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "U15 Milli Takım Kampı'na katılacak antrenörümüz Engin Doğan'ı ve sporcularımız Yağmur Beren Kılınç ile Ecrin Akbulut'u tebrik ediyor, milli takım yolculuklarında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı