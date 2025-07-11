Elazığ Yolspor'dan Geleceğin Yıldızlarına Seçme

Elazığ Yolspor'dan Geleceğin Yıldızlarına Seçme
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Elazığ Yolspor, yeni yetenekleri bünyesine kazandırmak için futbolcu seçmeleri düzenliyor. Seçmeler 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Elazığ futbolunun lokomotif takımlarından Elazığ Yolspor, yeni yetenekleri bünyesine kazandırmak için futbolcu seçmeleri yapacak.

Elazığ futbolunun köklü takımı Yolspor, geleceğin yıldızlarını bünyesine kazandıracak. Her yıl düzenli olarak futbolcu seçmeleri yapan ve bir çok yeni yeteneği Türk futboluna kazandıran Elazığ Yolspor; 18 Temmuz Cuma günü 2014-2015, 19 Temmuz Cumartesi günü 2015-2016, 20 Temmuz Pazar günü 2009-2010-2011 doğumlu gençler için futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek.

Seçmelerin yapılacağı günler saat 16.00'da şehrin belirli noktalarından servis kaldırılacak ve seçmeler Karayolları Lojmanları yanındaki sentetik sahada gerçekleşecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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