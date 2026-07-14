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Elazığ voleybol takımı yarı finalde

Elazığ voleybol takımı yarı finalde
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap 7. Grup Kız Voleybol Müsabakaları'nda Elazığ Kız Voleybol Takımı, C Grubu'nu lider tamamlayarak 24-26 Temmuz'da Elazığ'da düzenlenecek yarı finale yükseldi.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap 7. Grup Kız Voleybol Müsabakaları'nda Elazığ Kız Voleybol Takımı, yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

12-14 Temmuz tarihlerinde Bitlis'te düzenlenen ANALİG 1. Etap 7. Grup Kız Voleybol Müsabakaları'nda Elazığ Kız Voleybol Takımı önemli bir başarıya imza attı. C Grubu'nda sergilediği başarılı performansla grubunu lider tamamlayan Elazığ ekibi, 24-26 Temmuz tarihlerinde Elazığ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bitlis'te düzenlenen ANALİG 1. Etap 7. Grup Kız Voleybol Müsabakaları'nda C Grubu'nu lider tamamlayarak yarı finallere yükselen sporcularımızı ve antrenörlerimiz Özge Polat ile Eşref Okay'ı yürekten kutluyoruz. Gençlerimizin elde ettiği bu başarı, ilimizde yürütülen altyapı çalışmalarının ve planlı spor yatırımlarının önemli bir göstergesidir. 24-26 Temmuz tarihlerinde ilimizde düzenlenecek yarı final müsabakalarında takımımıza başarılar diliyor, sporcularımızın Türkiye finalleri hedeflerine ulaşacaklarına yürekten inanıyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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