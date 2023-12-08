Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Kış Basketbol Spor Okulu Kayıtlarına Başladı
Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, çocukların sağlıklı ve ahlaklı bir birey olarak yetişmesi adına basketbol spor okulu kayıtlarına başladı. 16 Aralık Cumartesi günü başlayacak olan basketbol okulunda; 7-10, 11-14 yaş arası çocuklar eğitim görecek. Antrenör Muhammed Ali Avcı nezdinde eğitimlere tabi tutulacak olan çocuklar eğitimlerini İl Özel İdare Spor Salonu'nda görecek.
Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, kış basketbol spor okulu eğitimlerine başlıyor.
Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, çocukların sağlıklı ve ahlaklı bir birey olarak yetişmesi adına basketbol spor okulu kayıtlarına başladı. 16 Aralık Cumartesi günü başlayacak olan basketbol okulunda; 7-10, 11-14 yaş arası çocuklar eğitim görecek. Antrenör Muhammed Ali Avcı nezdinde eğitimlere tabi tutulacak olan çocuklar eğitimlerini İl Özel İdare Spor Salonu'nda görecek. - ELAZIĞ