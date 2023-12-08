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Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Kış Basketbol Spor Okulu Kayıtlarına Başladı

8 Aralık 2023 12:27 Son Güncelleme: 12:29 Abone Ol

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, çocukların sağlıklı ve ahlaklı bir birey olarak yetişmesi adına basketbol spor okulu kayıtlarına başladı. 16 Aralık Cumartesi günü başlayacak olan basketbol okulunda; 7-10, 11-14 yaş arası çocuklar eğitim görecek. Antrenör Muhammed Ali Avcı nezdinde eğitimlere tabi tutulacak olan çocuklar eğitimlerini İl Özel İdare Spor Salonu'nda görecek.