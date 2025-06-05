Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü 2025 Hedefleriyle Gururlandırıyor

Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü 2025 Hedefleriyle Gururlandırıyor
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Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü, 2025 yılı içinde dört farklı branşta Türkiye genelinde önemli turnuvalarda Elazığ'ı temsil etmeye hazırlanıyor. Kulüp, özellikle bayan golbol takımı ile toplumsal farkındalığı artırma hedefiyle büyük bir adım atıyor.

Harput Görme Engelliler Spor Kulübü 2025 yılı içinde dört farklı branşta Türkiye genelindeki önemli turnuvalarda Elazığ'ı temsil etmeye hazırlanıyor

Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü, engelleri aşan azim ve başarı öyküsünü bu yıl da sürdürüyor. 2024 yılında elde ettiği önemli bir başarıyla moral bulan kulüp, 2025 yılı içinde dört farklı branşta Türkiye genelindeki önemli turnuvalarda Elazığ'ı temsil etmeye hazırlanıyor.

Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada; "Bu yıl ise hedeflerimizi daha da büyüttük. En büyük yeniliklerimizden biri, Elazığ'da ilk defa kurulan Bayan Golbol Takımı ile gerçekleşti. Elazığ Bayan Golbol Takımı, şehrimiz adına bir ilki gerçekleştirerek ilk kez ulusal bir turnuvaya katılacak. Bu gelişme, kadın sporcularımızın da görme engelliler sporunda aktif yer almasının önünü açarak toplumsal farkındalığı artırma adına büyük bir adım niteliği taşımaktadır. Bu önemli organizasyonlarda, sadece madalya kazanmayı değil, aynı zamanda görme engelli bireylerin spora katılımının önemini vurgulamayı ve gençlerimize ilham olmayı hedefliyoruz. Elazığ'ın adını gururla duyurmak için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" denildi.

Konuya ilişkin Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü'nün gösterdiği çaba ve elde ettiği başarılar bizleri son derece gururlandırıyor. Özellikle bu yıl kurulan Bayan Golbol Takımı, Elazığ'da bir ilki temsil ediyor ve bu gelişmeyi çok önemsiyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, takımımıza her zaman destek oluyor; antrenmanlarını sürdürebilmeleri için çok amaçlı spor merkezimizi onların kullanımına sunuyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, engelli bireylerin hayata katılımını teşvik eden her çalışmanın yanında yer alıyoruz. Tüm sporcularımıza katılacakları turnuvalarda başarılar diliyor, daima yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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