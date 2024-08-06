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Elazığ'da Bilim ve Teknoloji Etkinliği Gerçekleştirildi

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Elazığ Gençlik Merkezi koordinasyonunda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Elazığ'ın 10 ilçesi ve 20 köy okulunda bilim ve teknoloji etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Elazığ Gençlik Merkezi koordinasyonunda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Elazığ'ın 10 ilçesi ve 20 köy okulunda bilim ve teknoloji etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri Elazığ'ın 10 ilçesi ve 20 köy okulundaki çocukları ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenledi. Gençlik Merkezinin düzenlediği etkinlikler çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Proje kapsamında çocuklarımıza yenilik yapma, problem çözme, mühendislik, analitik düşünme gibi becerilerin yanı sıra, mekanik el becerisi ve el-göz koordinasyonunu geliştirme fırsatı sunuluyor. Çocuklara bilim ve teknoloji alanlarının dışında eğitsel oyunlar ve sanatsal etkinlikler de düzenleniyor. Düzenlenen etkinlikler ise motor pervaneli maket uçak atölyesi, robot atölyesi, tasarım ve üretim atölyeleri, teleskop ile güneş gözlem etkinliği ve bilimsel deneylerden oluşuyor. Bu atölye ve etkinlikler sayesinde öğrenciler, pratik uygulamalarla öğrenme fırsatı bularak bilim ve teknolojiye olan ilgilerini pekiştiriyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Gençlik Merkezimiz çok hareketli olmakla birlikte aynı zamanda başarılı işlere imza atıyor. İlçede ve köy okullarında bulunan çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturmaları her zaman gurur verici oldu. Küçük yüreklere gerçekten büyük dokunuşlarda bulunan gençlik merkezi personellerimize bu anlamlı etkinliklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin amacının, gençlerin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimlerini artırarak, geleceğin yenilikçi bireyleri olmalarına katkı sağlamak olduğu kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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