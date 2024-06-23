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Elazığ futboluna uzun yıllar hizmet veren iki hakem jübile maçlarıyla düdüklerini astı

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Elazığ amatör futboluna uzun yıllardır hizmet veren Ömer Faruk Yavuz ile Cengiz Kaya jübile maçları ile düdüklerini astı. TFFHGD Elazığ Şube Başkanı Alper Kaymaz, emeklerinden dolayı iki isme plaket takdiminde bulunarak bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Elazığ futboluna uzun yıllardır hizmet veren iki hakem jübile maçlarıyla düdüklerini astı.

Elazığ amatör futboluna uzun yıllardır hizmet veren Ömer Faruk Yavuz ile Cengiz Kaya jübile maçları ile düdüklerini astı. Bu anlamlı günde TFFHGD Elazığ Şube Başkanı Alper Kaymaz, emeklerinden dolayı iki isme plaket takdiminde bulunarak bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cengiz Kaya Faruk Yavuz Elazığ Spor Güncel Haberler

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