Elazığ, Dünya Dart Şampiyonası'nda Tarihi Başarı Elde Etti

Elazığ, uluslararası arenada tarihi bir başarıya imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Mahmut Demir ve Bedirhan Nas, 26-31 Ekim tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda ülkeyi ve Elazığ'ı başarıyla temsil etti. Şampiyonada üstün bir performans sergileyen Bedirhan Nas; eşliler kategorisinde dünya şampiyonu, genç erkekler kategorisinde dünya ikincisi, genç erkekler takım kategorisinde dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu sonuçlarla birlikte Elazığ, bir kez daha Türk sporunun gurur kaynağı oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü yaptığı açıklamada, sporcuların elde ettiği derecelerin hem Elazığ hem de Türk sporu adına son derece önemli olduğunu belirterek; "Sporcularımızın dünya şampiyonasında bayrağımızı gururla dalgalandırması, ilimiz adına büyük bir onurdur. Elazığ, artık uluslararası organizasyonlarda adından söz ettiren bir şehir haline gelmiştir. Sporcularımız Bedirhan Nas ve Mahmut Demir'i, ayrıca bu başarıda büyük emeği bulunan antrenörleri İsmail Demir'i yürekten kutluyorum. Gençlerimizin bu başarısı, Elazığ sporunun geleceği açısından umut vericidir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ