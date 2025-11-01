Haberler

Elazığ, Dünya Dart Şampiyonası'nda Tarihi Başarı Elde Etti

Elazığ, Dünya Dart Şampiyonası'nda Tarihi Başarı Elde Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Dünya Dart Şampiyonası'nda önemli dereceler elde ederek Elazığ’ı gururlandırdı. Bedirhan Nas, eşliler kategorisinde dünya şampiyonu olurken, genç erkekler kategorisinde dünya ikincisi ve takım kategorisinde de dünya ikincisi oldu.

Elazığ, uluslararası arenada tarihi bir başarıya imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Mahmut Demir ve Bedirhan Nas, 26-31 Ekim tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda ülkeyi ve Elazığ'ı başarıyla temsil etti. Şampiyonada üstün bir performans sergileyen Bedirhan Nas; eşliler kategorisinde dünya şampiyonu, genç erkekler kategorisinde dünya ikincisi, genç erkekler takım kategorisinde dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu sonuçlarla birlikte Elazığ, bir kez daha Türk sporunun gurur kaynağı oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü yaptığı açıklamada, sporcuların elde ettiği derecelerin hem Elazığ hem de Türk sporu adına son derece önemli olduğunu belirterek; "Sporcularımızın dünya şampiyonasında bayrağımızı gururla dalgalandırması, ilimiz adına büyük bir onurdur. Elazığ, artık uluslararası organizasyonlarda adından söz ettiren bir şehir haline gelmiştir. Sporcularımız Bedirhan Nas ve Mahmut Demir'i, ayrıca bu başarıda büyük emeği bulunan antrenörleri İsmail Demir'i yürekten kutluyorum. Gençlerimizin bu başarısı, Elazığ sporunun geleceği açısından umut vericidir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.