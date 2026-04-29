Elazığ'dan terfi sınavına girecek isimler belli oldu

Elazığ'dan 14 hakem ve gözlemci 8. bölgeden terfi sınavlarına katılacak.

TFFHGD Elazığ Şube Başkanı Alper Kaymaz, 2026-2027 futbol sezonu klasman yükselme semineri öncesinde Elazığ hakem camiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaymaz, Elazığ'dan 14 hakem ve gözlemcinin 8. bölgeden terfi sınavlarına katılacağını bildirdi. Kaymaz, Elazığ İl Hakem Kurulu tarafından yeni sezon için bölgesel gözlemci, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel kadın yardımcı hakem kadrolarına önerilen isimlerin belirlendiğini ifade ederek, hakem ve gözlemcilere başarılar diledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı