Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar

Elazığ'da Paletli Yüzme Şampiyonası Coşkuyla Gerçekleşti

Elazığ'da Paletli Yüzme Şampiyonası Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

87 sporcunun katıldığı Elazığ Paletli Yüzme İl Şampiyonası, yüksek katılımla tamamlandı. Minik sporcuların gösterdiği azim büyük takdir topladı.

Elazığ'da düzenlenen şampiyonada 87 sporcu şampiyonluk için kulaç attı.

Elazığ'da düzenlenen Paletli Yüzme İl Şampiyonası ve Minikler Hazırlık Yarışması, büyük bir heyecan ve yüksek katılımla tamamlandı. Yarışmalar; sualtı, çift palet ve dip disiplinlerinde düzenlendi. Toplamda 87 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda, sporcular performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle minik yaş grubundaki sporcuların gösterdiği azim ve disiplin, antrenörler ve aileler tarafından büyük takdir topladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde su sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını görmek bizleri memnun ediyor. Gençlerimize spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve onları geleceğe hazırlamak adına bu tür organizasyonlara önem veriyoruz. Emeği geçen tüm antrenörlerimize, hakemlerimize ve sporcu ailelerine teşekkür ederiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Özel'i yumruklayan Tengioğlu'nun kızı: Ölmesi için dua ediyoruz

Saldırganın kızının babasıyla ilgili tek bir dileği var
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.