Üye Girişi
Haberler
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

 Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

En çok bu görüntü Esad'ı üzecek! Putin, yeni Suriye'ye çabuk alıştı

 Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi
Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

Kaybeden sadece Esad olmadı! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

Elazığ'da Küçükler İl Birinciliği Müsabakası Sona Erdi

Elazığ'da Küçükler İl Birinciliği Müsabakası Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Atatürk Stadyumunda düzenlenen ve Türkiye Küçükler Şampiyonasının il ayağı olan Elazığ Küçükler İl Birinciliği müsabakaları, 126 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Elazığ Küçükler İl Birinciliği müsabakası sona erdi.

Türkiye Küçükler Şampiyonasının il ayağı olan Elazığ Küçükler İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Elazığ Atatürk Stadyumunun Satranç Salonunda başlayan turnuvaya 126 sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadelelerin ardından 11 farklı kategoriden katılım gerçekleştirilirken dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Müsabakada yarışan, kategorilerinde ilk üç'e giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programında yer alan Elazığ Küçükler İl Birinciliği müsabakasına toplamda 11farklı kategoriden 126 sporcu katılım sağladı. Müsabaka 07-08 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilip son bulmuştur. Kategorilere göre ilk üç'e giren sporcular yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Yapılan müsabakada dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Radarda olağan dışı hareketler
img

Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
img

Muhaliflerin çağrısı Türkiye'deki Suriyelileri harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.