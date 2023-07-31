Elazığ'da Harput Kupası Tenis Turnuvası Sonuçlandı
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Elazığ'da düzenlenen Harput Kupası Tenis Turnuvası, final maçlarıyla sona erdi. Turnuvada erkeklerde Aydın Doruk Arat, kadınlarda Elif Azra Hanım Dalhançer birinci oldu. Ödül töreni ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren tarafından gerçekleştirildi.
Elazığ'da 115 sporcunun katılımıyla düzenlenen Harput Kupası Tenis Turnuvası, final maçlarıyla sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Valilik, Elazığ Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Yakup Kılıç Spor Salonunun yanında bulunan tenis kortlarında düzenlenen organizasyona birçok ilden sporcu katıldı.
4 gün süren turnuvada final müsabakalarının ardından ödül töreni yapıldı.
Erkeklerde Aydın Doruk Arat, kadınlarda Elif Azra Hanım Dalhançer birinci oldu.
Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren verdi.