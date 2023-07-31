Elazığ'da Harput Kupası Tenis Turnuvası Sonuçlandı

Elazığ'da düzenlenen Harput Kupası Tenis Turnuvası, final maçlarıyla sona erdi. Turnuvada erkeklerde Aydın Doruk Arat, kadınlarda Elif Azra Hanım Dalhançer birinci oldu. Ödül töreni ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren tarafından gerçekleştirildi.