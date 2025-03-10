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Elazığ'da Gençler Boks A-B Müsabakaları Yapıldı

Elazığ'da Gençler Boks A-B Müsabakaları Yapıldı
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Okul sporları kapsamında düzenlenen gençler boks A-B müsabakaları 5-7 Mart tarihleri arasında Elazığ'da gerçekleştirildi. 70 sporcunun katıldığı organizasyon, bölge şampiyonalarına katılım hakkı kazanan sporcular ile son buldu.

Okul sporları faaliyet programında yer alan gençler boks A-B müsabakaları Ahmet Aytar Spor Salonunda gerçekleştirilerek son buldu.

Okul sporları kapsamında düzenlenen gençler boks A-B müsabakaları 5-7 Mart tarihleri arasında Ahmet Aytar Spor Salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen müsabakaya 70 sporcu katılım sağladı. Müsabakaya katılan sporcular üstün çaba ve gayretler sergileyerek yapılacak olan bölge şampiyonalarına katılım hakkı kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde düzenlenen boks gençler A-B müsabakaları 5-7 Mart tarihleri arasında Ahmet Aytar Spor Salonumuzda gerçekleştirildi. Son zamanlarda boks branşına olan ilgi ve başarılar gün geçtikçe artış göstermekte ve bu da bizleri gururlandırmakta. Müsabakaya katılan ve yapılacak olan bölge şampiyonasına katılacak olan sporcu ve antrenörleri tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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