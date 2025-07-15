Elazığ'da 15 Temmuz İçin Bisiklet Yarışı Düzenlendi

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Elazığ'da anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Bu çerçevede düzenlenen Kriteryum Yol Bisiklet Yarışı, protokol yolu üzerinde gerçekleştirildi. Farklı yaş kategorilerinde çok sayıda sporcunun katıldığı yarışta, milli birlik ve beraberliğin vurgulandığı bu özel günde sporun birleştirici gücü bir kez daha gözler önüne serildi. Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalyaları; Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Alattin Özdemir ve Spor Müdürü Suat Acar tarafından takdim edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "15 Temmuz, milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığının simgesidir. Bu özel günün anlam ve önemini genç nesillere aktarmak, sporla birleştirmek ve toplumsal birlikteliği pekiştirmek adına böyle bir organizasyonu gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz" denildi. - ELAZIĞ