Elazığ Belediyesi Voleybol, Merinos Gençlik'i 3-0 yendi

TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup'un 7. Haftası'nda Gaziantep ekibi Merinos Gençlik'i konuk eden Elazığ Belediyesi Voleybol, rakibini 3-0 yendi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyesi Voleybol, grubunda fırtınalar estirmeyi sürdürüyor. Mavi-Beyazlıların son kurbanı Gaziantep ekibi Merinos Gençlik oldu. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan 7. Hafta maçında baştan sona etkili olan Elazığ Belediyesi Voleybol, setleri 25-10, 25-18 ve 25-20'lik skorlarla üstün tamamladı ve parkeden 3-0 galip ayrıldı. Elazığ Belediyesi Voleybol, sezonun 8. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Gazıantep Zeugmaspor ile karşılaşacak. - ELAZIĞ