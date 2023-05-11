Elazığ Belediyesi kadınlar masa tenisi takımı Süper Lig'de

Elazığ Belediyesi kadınlar masa tenisi takımı, şampiyon olarak Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligine yükseldi.

Spora verdiği değerin meyvelerini toplamaya devam eden Elazığ Belediyesi, kadınlar masa tenisinde Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı kutlayan takım antrenörü ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Mustafa Akgün, "Zorlu mücadelelerin ardından dev bütçeli ve yabancı transferli takımları yenerek kendi yetiştirdiği sporcularla süper lige çıkan kadın takımımız büyük başarıya imza attı. Bu başarıda sporun ve sporcunun dostu Şahin Şerifoğulları başkanın emeği çok büyük. Takımımız önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında ülkemizi ve Elazığ'ımızı en iyi şekilde temsil etme başarısı gösterecek" dedi. - ELAZIĞ