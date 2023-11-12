Elazığ Belediyesi Elazığ Voleybol, Zeugmaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü
Spor Haberleri
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele veren Elazığ Belediyesi Elazığ Voleybol, Zeugmaspor'u 3-1 yenerek liderliğini korudu.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele veren Elazığ Belediyesi Elazığ Voleybol, grubundaki üçüncü maçında konuk ettiği Zeugmaspor'u setlerde 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde Elazığ Belediyesi, 15. Grup'un 3. haftasında Gaziantep ekibi Zeugmaspor'u ağırladı. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Mavi-Beyazlılar ilk seti 25-15 aldı. İkinci seti 25-19 kazanan konuk takım durumu 1-1 yaptı. Mücadelenin 3.ve 4. setlerini 25-22, 25-18'lik skorlarla alan Elazığ Belediyesi parkeden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Elazığ ekibi ligin 4. haftasında deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. - ELAZIĞ