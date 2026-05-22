Haberler

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda bakım ve yenileme çalışmaları başladı

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda bakım ve yenileme çalışmaları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sezonun tamamlanmasının ardından Elazığ Atatürk Stadyumu'nda kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Zemin kalitesini artırmak için vertikat, kumlama, çim biçme ve drenaj işlemleri yapılıyor.

Sezonun tamamlanmasının ardından Elazığ Atatürk Stadyumu'nda kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sezonun tamamlanmasının ardından Elazığ Atatürk Stadyumu'nda kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarına başladı. İl Müdürü Abdusamet Eren'in talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, yeni sezonda Türkiye standartlarının üzerinde bir oyun zemini sunulması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında sahada vertikat, kumlama ve çim biçme uygulaması gerçekleştirilirken, çim alan yabancı otlardan arındırılarak zeminin daha sağlıklı, gür ve dayanıklı hale gelmesi sağlanıyor. Bununla birlikte delme ve drenaj çalışmalarıyla da zeminin hava alması sağlanarak su tahliye sistemi sürekli aktif tutuluyor.

Teknik Personel Mustafa Atagün, "Sezonun tamamlanmasının ardından futbol sahamızı kapsamlı bir bakıma aldık. Zemin kalitemizi daha da üst seviyeye taşıyoruz. Vertikat, drenaj ve bakım çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Yeni sezonda sporcularımıza ve takımımıza en iyi şartlarda hizmet verecek, Türkiye'nin örnek gösterilen zeminlerinden birini yeniden hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Listedeki isim görevi kabul etmedi
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi

Listesi belli oldu! İşte Aziz Yıldırım'ın A takımı

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı