Elazığ'da amatör maçta kavga

Elazığ 1. Amatör Küme A Grubu maçında Elazığ İdman Yurdu ile Kovancılarspor arasında oynanan maçta kavga çıktı.

Elazığ 1. Amatör Küme'de haftanın maçında Elazığ İdman Yurdu ile Kovancılarspor karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta Kovancılarspor, Elazığ İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti. Müsabakanın sonunda ise saha karıştı. İki takım arasında kavgayı emniyet güçleri araya girerek yatıştırdı. - ELAZIĞ