Elazığ'da amatör maçta kavga
Elazığ 1. Amatör Küme A Grubu'nda Elazığ İdman Yurdu ile Kovancılarspor'un karşılaştığı maçta, Kovancılarspor'un 3-1'lik galibiyetinin ardından saha karıştı ve kavga çıktı. Emniyet güçleri olaya müdahale etti.
Elazığ 1. Amatör Küme'de haftanın maçında Elazığ İdman Yurdu ile Kovancılarspor karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta Kovancılarspor, Elazığ İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti. Müsabakanın sonunda ise saha karıştı. İki takım arasında kavgayı emniyet güçleri araya girerek yatıştırdı. - ELAZIĞ
