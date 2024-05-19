Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Finali'nde şampiyon Sürsürüspor oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Finali'nde Sürsürü Bozduman Elektrik ile Siltaş Karakoçan 1985 karşı karşıya geldi. Doğukent Stadı'nda oynanan ve Elazığ Bölgesi BAL Hakemi Turan Çakıl'ın yönettiği maçta tribünler tıklım tıklım doluydu. Maçı Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat'ta takip ederken maç orta saha mücadelesi şeklinde başladı. İlk yarım saatlik dilimin ardından Sürsürüspor 40. dakikada Ahmet Bezen'in attığı golle öne geçti. 45. dakikada Yusufhan Işık'ın ceza sahası içinden attığı golle Sürsürüspor devreye 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda savunmasında uzun süre hata yapmayan Sürsürüspor, konta ataklarla sonuca gitmeye çalışsa da başarılı olamadı. Karakoçan 1985 90+4'te Devrim'in golüyle farkı bire indirmesine karşın başka gol olmadı ve mücadele Sürsürüspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maç sonu şampiyonluk kupasını Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür'den alan sporcular, teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadı. Sürsürüspor gelecek sezon Aksaray Gençlikspor ile birlikte Elazığ'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek. - ELAZIĞ