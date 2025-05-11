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El Clasico'da ilk yarıda tam 6 gol! Barcelona 2-0'dan geri döndü

El Clasico'da ilk yarıda tam 6 gol! Barcelona 2-0'dan geri döndü
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İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Maçın başında 2-0 geriye düşen Barcelona, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak devreyi 4-2 önde tamamladı.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşılaştı. Dev maçta ilk yarı gol düellosuna sahne oldu.

REAL MADRİD MAÇA İKİ GOLLE BAŞLADI

Maçın ilk bölümünde ligde ikinci sırada bulunan Real Madrid, 5 ve 14. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.

BARCELONA'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Skorun 2-0'a gelmesinin ardından daha iyi bir oyun oynamaya başlayan Barcelona'da geri dönüşün fitilini 19. dakikada Eric Garcia yaktı. Baskısını artıran Katalan devi, 32. dakikada Lamal ile skora dengeyi getirdi. Beraberliğin ardından rüzgarı arkasına alan Barça, 34 ve 45. dakikalarda Raphinha'nın golleriyle devreye 4-2 önde girdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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