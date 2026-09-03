Bitshiabu'dan Galatasaray Taraftarına Zafer Mesajı

Galatasaray'ın yeni transferi El-Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj göndererek, "Çok yakın zamanda görüşeceğiz onlarla ve büyük zaferlere de imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı El-Chadaille Bitshiabu, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Fransız defans oyuncusu, "Çok teşekkürler. Ayrıca başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bana kalpten değer verdi ve bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaray taraftarına 'merhaba' demek istiyorum. Çok yakın zamanda görüşeceğiz onlarla ve büyük zaferlere de imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ise, Bitshiabu'ya 'hoş geldin' diyerek, "Galatasaray için önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç bir kardeşimiz. Uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Galatasaray'da başarılar diliyorum. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirir. Başarılı bir sezon diliyorum kendisine" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı