El Bilal Toure gollerine devam ediyor

Gaziantep Fk karşılaşmasında Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden El Bilal Toure, Süper Lig'de forma giydiği son 5 mücadelede 3 gol, 3 asiste imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların ilk golünü 35. dakikada El Bilal Toure kaydetti. Ligde 11. maçına çıkan Toure, 4. kez gol sevinci yaşadı. Söz konusu gollerin 3'ünü son 5 haftada kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, diğer gol sevincini ise 5. haftada Başakşehir karşılaşmasında yaşadı.

El Bilal Toure'nin ligde 3 de asisti bulunuyor.