El Bilal Toure gollerine devam ediyor
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk golü atan El Bilal Toure, son 5 lig mücadelesinde 3 gol ve 3 asistle dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların ilk golünü 35. dakikada El Bilal Toure kaydetti. Ligde 11. maçına çıkan Toure, 4. kez gol sevinci yaşadı. Söz konusu gollerin 3'ünü son 5 haftada kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, diğer gol sevincini ise 5. haftada Başakşehir karşılaşmasında yaşadı.
El Bilal Toure'nin ligde 3 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor