El Bilal Toure: Beşiktaş'ta Oynamak Bir Onur

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi El Bilal Toure, "Bana anlatılan projeyi sevdim. Şimdi, çalışmak ve kendimi kanıtlamak benim elimde. Her şeyden önce takım için sıkı çalışmak geliyor. Defansif ya da ofansif fark etmez. Elimdeki bütün imkanlarla takıma yardım etmek istiyorum" dedi.

Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Atalanta'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Malili santrfor El Bilal Toure, siyah-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların Beşiktaş'a gelmesinde büyük katkılarının olduğunu ifade eden El Bilal Toure, "Öncelikle, bu kadar büyük bir kulüpte bulunmak benim için bir onur. Ben de işimi yaparak kulübe yardım edebileceğim için mutluyum. Benim ilgimi çeken projenin kendisi oldu. Bana anlatılan projeyi sevdim ve Beşiktaş'a gelmeye karar verdim. Zaten kulübü ve taraftarı tanıyordum. Sıra dışı bir taraftar topluluğu olduğunu biliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan bir kulüp. Bu ihtişamlı taraftar, takım için sürekli bir itici güç. Benim de buraya gelmemde katkısı büyük oldu" ifadelerinde bulundu.

'BU FORMAYI GİYMEK GURURUMU OKŞADI'

Beşiktaş'ta olduğu için çok gururlu olduğuna vurgu yapan 23 yaşındaki Malili santrfor, "Bu formayı giyen çok büyük oyuncular oldu. Dolayısıyla bu formayı giymek gururumu okşadı. Ben işimi yaparım, teknik direktörüm benden ne istiyorsa onu yaparım. Mevkim santrfor. Haliyle, işim gol atmak. Amacım her zaman takıma yardım etmek. Hücum ya da savunma fark etmez, esas olan en iyi halimle sahada olmak" diye konuştu.

'ÇOK GOL ATMAK BENİM GÖREVİM'

Kişisel hedefinin siyah-beyazlı formayla çok gol atmak olduğunu ifade eden El Bilal Toure, "Çok fazla insanla konuştum. Aileme bile danıştım. Ama her şeyden önce bireysel bir tercihti. Bana anlatılan projeyi sevdim. Şimdi, çalışmak ve kendimi kanıtlamak benim elimde. Her şeyden önce takım için sıkı çalışmak geliyor. Defansif ya da ofansif fark etmez. Elimdeki bütün imkanlarla takıma yardım etmek istiyorum. Tabii ki bunlar, teknik direktörün benden istedikleri ile de ilgili. Elimden gelenin en iyisini yapmak sahadaki ilk amacım. Tabii söylediğim gibi ben bir santraforum. Çok gol atmak benim görevim. Yani kişisel hedefim bu, çok gol atmak' yorumlarında bulundu.

'BURADA OLMAYI HAK ETTİĞİMİ KANITLAMALIYIM'

Beşiktaş taraftarının kendisini ilk günden beri sahiplendiğini ifade eden El Bilal Toure, sözlerini şöyle noktaladı:

"İnsanlar çok sempatik ilk günden bunu fark ettim, iyi karşılandım. Havaalanından itibaren iyi karşılandım. Bu benim için önemliydi. Sevildiğimi hissettim ve cesaretim arttı. Öncelikle karşılama için teşekkür ederim. Sosyal medyadan çok sayıda etkileşim aldım. Beni şimdiden sahiplendiler. Şimdi çalışma sırası bende. Burada olmayı hak ettiğimi kanıtlamalıyım."