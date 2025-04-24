İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı

Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekvador Ligi takımlarından Emelec forması giyen Jackson Rodriguez, korkunç bir olay yaşadı. Silahlı bir grup, Jackson Rodriguez'in evine girerek futbolcunun 5 yaşındaki çocuğunu ve eşini kaçırdı. 26 yaşındaki futbolcu yatağın altına saklanarak kurtuldu.

Ekvador Ligi ekibi Emelec forması giyen 26 yaşındaki sol bek Jackson Rodriguez, ülkesinde ailesiyle birlikte silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Silahlı bir grup, Jackson Rodriguez'in evine baskın düzenleyerek futbolcunun 5 yaşındaki çocuğunu ve eşini kaçırdı. Olayla ilgili polise ifade veren Rodriguez, olayın çarşamba sabahı erken saatlerde gerçekleştiğini belirterek, 'Birinin kapıyı yumrukladığını duydum. O seslerden sonra yatağımın altına girip saklandım. Ben kurtuldum ancak eşim ve çocuğum gri bir kamyonetle kaçırıldı.' dedi.

Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekvador basınında yer alan kaynaklara göre, Ekvador polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Son dönemde suç örgütlerinin faaliyetlerinin artması üzerine Guayas eyaletinin de aralarında bulunduğu 10 bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.